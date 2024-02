Cerezo, presidente Atletico Madrid: “Chi eliminare tra Athletic e Inter? Non dobbiamo pensarci. Recupero di Griezmann per la Champions? Vedremo”

A due giorni dalla semifinale di ritorno di Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao, il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo è intervenuto ai microfoni di Radio Marca. Questo il suo commento dopo che la gara d’andata era terminata 1-0 in favore dei rivali: “Sono convinto che la finale sarà il mio bel regalo di compleanno. Ci proveremo. Penso che possiamo riuscirci perché ci sono momenti in cui abbiamo raggiunto dei risultati, ma è anche vero che è una questione difficile e complicata. Quando le cose però sono difficili è quando ci vanno meglio.”

Preferite eliminare l’Athletic o l’Inter?

“Guarda, la prima che elimino. Se elimino la primo, allora la primo. Prima eliminiamo qualcuno, meglio è. A questo non dobbiamo pensarci.”

Griezmann dovrebbe forzare per giocare?

“Non lo so, perché la verità è che è stata una sfortuna che abbia avuto questo infortunio alla caviglia. Credo che se lui considera di stare bene e ritiene di dover giocare, allora giocherà. Se non lo ritiene, dovremo sopportarlo e lasciare che sia lui a giocare con noi. Questo è il calcio. Griezmann è uno dei migliori giocatori d’Europa e siamo fortunati che giochi con noi. Per la Champions vedremo se saremo fortunati e, visto che con gli infortuni non l’abbiamo avuta, vediamo se saremo fortunati con il recupero.”

Foto: Twitter Atletico Madrid