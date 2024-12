Cerezo (Presidente Atl.Madrid): “Mai pensato alla partenza di Simeone. Questo è uno dei migliori Atletico che abbia avuto”

Ad AS, quotidiano spagnolo, ha parlato il presiedete dell’Atletico Madrid, Cerezo. Queste le sue parole:

Su Simeone: “Non abbiamo mai pensato alla partenza di Simeone né pensavamo che fossimo già fuori dalla Liga, dalla Champions e dalla Copa del Rey. Ora siamo primi nella Liga, in una posizione magnifica in Europa e in corsa in Copa. All’interno del club non c’è mai stato nessun problema con nessuno, veniva tutto dall’esterno: come sempre bisogna inventare qualcosa. Non c’è nemmeno bisogno di scusarsi, ma la situazione è quella che è”.

Sugli obiettivi posti ad inizio stagione: “Solo perché uno dice di voler essere tra i primi tre non significa che sarà primo, secondo o terzo. Crediamo che la nostra squadra debba essere tra le prime tre, che debba raggiungere il primo, il secondo o il terzo posto. L’anno scorso siamo arrivati ​​quarti: uno dei nostri obiettivi è arrivare in Champions League e lo abbiamo raggiunto negli ultimi tredici anni. Sono pochissime le squadre in Europa che ci sono riuscite. Abbiamo le possibilità di fare tutto. Possiamo vincere oppure essere così sfortunati da avere un brutto anno, sono cose che accadono. Bisogna essere pazienti e saggi”.

Sul mercato: “Sono qui da molti anni e non ho mai visto l’emozione che ho visto nella presentazione dei nuovi acquisti, è stato meraviglioso. I tifosi hanno dimostrato di avere fiducia; il vantaggio quest’anno è che abbiamo 25 giocatori molto bravi, non solo una grande panchina. Non sono molti i giocatori che non vogliono venire all’Atlético. Quando l’Atlético offre un contratto, difficilmente il giocatore esita. Siamo considerati uno dei migliori club d’Europa, abbiamo sei giocatori che sono stati campioni del mondo, cosa che non si trova in molte squadre, poi c’è un unione perfetta con l’allenatore”.

È il migliore Atletico di sempre? “Questa domanda viene sempre posta. Questa è una delle migliori squadre, se non la migliore, che l’Atlético abbia avuto. Ma me lo chiederanno l’anno prossimo e dirò che è la migliore squadra che abbia avuto l’Atlético”.

Foto: X Atl. Madrid