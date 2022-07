Intervenuto ai microfoni de El Partidazo de Cope, Enrique Cerezo, presidente dell‘Atlético Madrid, ha parlato per la prima volta del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo: “Non so chi abbia inventato questa storia, ma è praticamente impossibile per lui venire all’Atletico Madrid”. Categorica la risposta del numero uno dei Colchoneros.

Foto: sito Atletico Madrid