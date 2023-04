Cerezo (pres. Atletico Madrid): “Il VAR non mi piace per nulla, ha creato solo problemi da quando è stato inserito”

Il presidente dell’Atletico Madrid a Radio Marca ha rilasciato alcune dichiarazioni abbastanza pesanti sul VAR: “Il VAR non mi piace per nulla, paradossalmente abbiamo avuti più problemi da quando c’è”.

Successivamente è passato sulle situazioni di Joao Felix e Griezmann: “Joao Felix è in prestito e quando finirà la stagione vedremo cosa succederà. È un giocatore di alta qualità con il potenziale per diventare una star ma ha molto da imparare. Griezmann è fantastico. Sa dove posizionarsi in campo. Ha tanti anni di calcio ed esperienza”.

Il commento sul contratto di Simeone: “Simeone ha un contratto quest’anno e il prossimo. Il suo posto è quello di essere all’Atlético de Madrid. Se è il più pagato al mondo è perché per noi è il migliore”.

Foto: Cerezo Twitter uff Atletico Madrid