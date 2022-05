Cerezo: “Griezmann tra i 3-4 migliori attaccanti in Europa. Morata? È nostro, ma non so cosa accadrà”

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Marca, toccando i temi Griezmann e Morata: “Griezmann? È considerato tra i 3-4 migliori attaccanti in Europa. Ha un contratto con noi e rimarrà con noi. Morata? È un nostro calciatore ma ancora non so cosa accadrà. Non so se la Juventus lo riscatterà o se tornerà da noi”.

Foto: Twitter Juventus