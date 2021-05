Cerezo: “E’ stato il titolo più bello. Suarez la ciliegina sulla torta”

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha rilasciato una lunga intervista a Marca dopo la vittoria de La Liga.

Queste le sue parole: “Il titolo di questa Liga è il più bel campionato degli ultimi 50 anni. È stata una stagione lunga e dura, con Simeone ci siamo abbracciati, un abbraccio che ha detto tutto. Il suo rinnovo? Resterà fino a che ne avrà voglia”.

Su Suarez: “Luis ha avuto una situazione particolare al Barcellona e alla fine di quella situazione noi ne siamo usciti vincitori con il suo acquisto. Ha un contratto di un altro anno e se vuole continuare lo farà, penso che sia felice e che si senta molto a suo agio qui”. P

Parlando invece di mercato e di ciò che potrebbe accadere nel corso della prossima estate: “Siamo contenti dei giocatori che abbiamo, sarà un mercato difficile per tutti. Potremmo programmare qualche scambio. Non dico che non ci saranno grandi acquisti, ma solo che le circostanze economiche non sono favorevoli per i grandi acquisti da parte di nessuno”.

Foto: Twitter Atletico