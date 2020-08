Cerezo difende Simeone: “Chi lo contesta si compri una squadra e faccia da solo”

Intervenuto a TVE, il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha commentato la disfatta della sua squadra, eliminata ieri dalla Champions a causa della sconfitta con il Lipsia. Nessuno tocchi il Cholo: “Penso che abbiamo fatto una buona stagione. Siamo arrivati tra i primi tre, in Champions siamo arrivati ai quarti. Non è poco. In molti hanno criticato Simeone, chi discute le sue scelte di formazione, che si compri una squadra e le faccia da solo”.

Foto: Twitter Atletico Madrid