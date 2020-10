Cerci: “Se a 33 anni sono in Serie C, qualche errore l’ho fatto”

Intervistato da Il Corriere Fiorentino, Alessio Cerci ripercorre la sua carriera, parlando della sua nuova avventura in Lega Pro all’Arezzo, dopo aver calcato campi importanti in Serie A.

Queste le sue parole: “Mi sono sentito fortemente voluto e questo per un calciatore è importante. Credo che le motivazioni siano tutto nella vita e l’Arezzo mi ha fatto credere cose importanti. Ritorno in Toscana dopo la Fiorentina? Una bellissima esperienza con alti e bassi. Un rapporto di odio e amore con i tifosi, ma alla fine ci siamo capiti”.

Cerci poi parla della sua carriera e dei rimpianti: “Ero una promessa del calcio italiano? Si, l’ho sempre saputo. Rimpianti ce ne sono. Se a 33 anni sono in serie C vuole dire che qualche errore l’ho fatto, ma ho accettato la sfida perché credo di poter dare ancora molto. L’unica cosa che non rifarei è andare via da Torino nell’ultimo giorno di mercato. Ma quando succedono quelle cose la responsabilità non è solo del giocatore”.

Foto: Facebook Arezzo