Ceravolo: “Sarà un campionato molto faticoso. A Parma…”

Il neo acquisto della Cremonese Fabio Ceravolo, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa, a margine della sue presentazione: “Ringrazio il cavalier Arvedi che mi ha permesso di essere qui oggi e il direttore Bonato che ha avuto grande pazienza in una trattativa molto lunga, che si è concretizzata perché fin da subito abbiamo capito gli obiettivi che si vogliono realizzare e che proveremo a raggiungere. Sono sceso di categoria per essere ancora protagonista, credo che si possano fare grandi cose in questa piazza a patto che non ci sia troppa pressione su di noi. Da Parma mi porto due anni in più d’esperienza e l’aver giocato con giocatori di qualità. Sapevo che in questa stagione non sarei stato protagonista là e ho aspettato che arrivasse una società come questa per ripartire. Avversarie? Ci sono squadre come Frosinone, Empoli, Perugia che hanno investito tanto e la competitività risulta elevata. Noi siamo fra queste, sappiamo che vivremo anche momenti difficili e in quegli istanti dovremo cercare di superarli con umiltà per tenere un passo costante e raggiungere gli obiettivi. Con questo gruppo tutto è possibile”.

Foto: Twitter Cremonese