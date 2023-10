C’era una volta il Manchester United. La partenza in Premier è la peggiore della storia dei Red Devils

Il Manchester United ha perso anche ieri all’Old Trafford contro il Crystal Palace, che ha battuto i Red Devils per 1-0. Così, quella di quest’anno è la peggior partenza nella storia del leggendario club inglese: solo tre vittorie e quattro sconfitte in sette partite di Premier, (Crystal Palace, Tottenham, Arsenal e Brighton), senza contare quella in Champions con il Bayern, anche se quella è la meno dolorosa. Davvero troppo poco per la compagine di ten Hag, la cui panchina balla e non poco. Sembrano così lontani i trionfi di Sir Alex Ferguson e dei Red Devils che dominavano in Premier e in Europa.

Foto: twitter United