Ceppitelli: “Noi un gruppo solido e forte, altri si sarebbero sfaldati”

Il difensore del Cagliari, Luca Ceppitelli, ha parlato direttamente dal ritiro di Pejo riguardo alla preparazione della squadra:

“Siamo partiti forte, con carichi importanti, come è giusto che sia perché è qui che si crea la stagione. Abbiamo la fortuna di conoscere già i dettami tattici dell’allenatore, stiamo cercando di perfezionare i meccanismi per costruire quell’affiatamento che dobbiamo portare in campo. La costruzione da dietro, andare a prendere alti gli avversari: sono concetti che già avevano iniziato a provare l’anno scorso, anche se il bisogno assoluto di fare punti ci ha portati un po’ a snaturare i concetti del mister. Conosco bene i compagni di reparto, l’intesa è buona con tutti quelli che sono scesi in campo”.

Ha poi commentato così il rinnovo con la squadra sarda:

“Con la Società c’è sempre stata la volontà di continuare il rapporto. Abbiamo iniziato a parlarne solo a salvezza raggiunta, prima eravamo tutti concentrati sull’obiettivo: ero comunque certo che un accordo si sarebbe trovato e così è stato”.

Infine, un commento sul forte legame che unisce questo gruppo:

“Un altro gruppo nella stagione passata si sarebbe sfaldato, noi ci siamo ricompattati. Un segnale che ci porteremo dietro anche quest’anno. Essere un gruppo forte significa non soltanto remare tutti dalla stessa parte durante la partita ma anche stare bene insieme fuori dal campo“.

Foto: Sito Cagliari