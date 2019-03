Ceppitelli: “Ci servono punti salvezza. Speriamo nella spinta del pubblico”

Il difensore e capitano del Cagliari, Luca Ceppitelli, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’incontro con la Fiorentina: “La partita è importantissima, in casa nostra generalmente facciamo sempre grandi partite e oggi c’è bisogno di ripetersi perché servono punti salvezza. Bisogna fare come con Parma e Inter. Doppio volto del Cagliari tra casa e trasferta? Non saprei, ce lo chiediamo anche noi. Proviamo ad essere gli stessi, forse è la spinta del pubblico. Solitamente è fondamentale e speriamo che lo sia anche stasera”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari