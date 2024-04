CEO Shakhtar: “Sudakov? A gennaio avevamo chiesto 50 più bonus al Napoli. Ma ora non bastano”

Durante l’intervista concessa a London Evening Standard, il CEO dello Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, ha così parlato di Sudakov: “Ho detto al Napoli che potevano avere Sudakov per 50 milioni più bonus e hanno offerto 40 milioni di euro. Dissi loro di chiudere l’accordo a quel tempo, altrimenti avrebbero perso questa opportunità unica. Ora non basteranno cinquanta milioni. Non avrebbero nessuna possibilità di prenderlo a quella cifra perché abbiamo molti club che lo cercano”.

Foto: Instagram Sudakov