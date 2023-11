CEO Saudi Pro League: “Mancini aiuterà il calcio saudita”

Il CEO della Saudi Pro League, Saad Allazeez, intervenendo al Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma, ha così parlato del ct della Nazionale saudita, Roberto Mancini:. “L’Arabia Saudita viene da un passato di calcio, avere un tecnico come Mancini aiutera’ a sviluppare la Nazionale e il calcio saudita. Possiamo solo sperare che la nostra Nazionale possa fare meglio. I mondiali di calcio (del 2030, ndr) potrebbero essere degli eventi fondamentali per noi. Organizziamo diversi eventi sportivi, sta diventando normale”.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita