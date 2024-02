CEO Saudi Pro League: “Henderson è stato uno dei nostri miglior acquisti”

Nonostante sia rimasto in Arabia Saudita solo per sei mesi il centrocampista Jordan Henderson è stato uno dei migliori acquisti della Saudi Pro League. A dirlo, nel corso del Business of Football Summit organizzato dal Financial Times è stato il numero uno della lega araba Saad Al Lazeez: “Jordan Henderson, anche se se ne è andato, è stato uno dei migliori acquisti della Saudi Pro League”.

Poi ha proseguito: “Nella finestra estiva abbiamo ingaggiato 93 calciatori e direi che circa trenta di loro sarebbero nella lista dei primi 300 calciatori più forti e per questo non ti aspetti che tutti restino qui. A volte le cose non funzionano, a volte il giocatore non si adatta e dunque ti aspetti che succedano queste cose. – prosegue Al Lazeez – Ma continuo a sostenere che Henderson sia stato uno dei nostri migliori acquisti, abbiamo beneficiato moltissimo dalla sua firma e abbiamo imparato molte lezioni dalla vicenda, continueremo a crescere anche grazie a queste situazioni”.

Foto: Instagram Ajax