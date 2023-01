CEO Brighton: “Mercato imprevedibile, ma non offriamo nessuno”

Durante l’intervista a The Argus, il CEO del Brighton, Paul Barber, ha così parlato della prossima sessione di calciomercato che vede alcuni talenti preziosi del club inglese – come Mac Allister – in copertina: “Non abbiamo offerto nessuno a nessuno e non abbiamo intenzione di farlo. I prossimi 30 giorni sono imprevedibili e ci occuperemo di ciò che accadra, ma non stiamo offrendo nessuno a nessuno. Siamo abbastanza felici così come siamo, certamente finché possiamo esserlo. Ma siamo anche realistici“.

Foto: Mac Allister Instagram