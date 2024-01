Centrocampista Juve: cosa resta ora tra tanti nomi in libertà

Ieri Ederson, una settimana fa Phillips, due settimane fa Hojbjerg e potremmo continuare no stop. Sull’eventuale centrocampista della Juve sono state fatte mille supposizioni, molto spesso spendendo nomi non plausibili (Ederson in testa), non tenendo conto delle necessità di Allegri. Una domanda su Ederson: ma se sai già che l’Atalanta non apre, per quale motivo fai un nome, hai bisogno di traffico o di volume? Un nome al giorno. Abbiamo raccontato qualche mese fa che la Juve avrebbe fatto follie per De Paul, non soltanto perché ha le caratteristiche giuste ma anche e soprattutto perché conosce bene la Serie A. I tentativi sono stati fatti, anche in modo concreto e attraverso il suo agente, ma per l’Atletico Madrid non ci sono margini di cessione, è una pedina fondamentale per Simeone. In tanti ci chiedono di Samardzic, al netto di dichiarazioni che ci hanno attribuito ieri (“improbabile per la Juve”) riportate da qualche sito e che non abbiamo mai rilasciato. Abbiamo soltanto detto che oggi la Juve si può muovere con formule che prevedano un prestito con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato. Poi se uscisse qualcuno, le cose potrebbero dare qualche spiraglio in più. Per Samardzic, un altro obiettivo oppure nessuno se non si verificassero determinate condizioni.

Foto: Instagram Samardizic