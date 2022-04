Cento gol in Premier per Ronaldo, che dedica la rete al figlio morto. Ma lo United perde ancora

Gioia a metà per Cristiano Ronaldo, in un momento non semplicissimo per la perdita di uno dei due gemelli partoriti dalla compagna Georgina Rodriguez. Nel lunch match di Premier con l’Arsenal, il portoghese ha trovato la centesima rete in Premier League, festeggiata con un dito al cielo in memoria del figlio scomparso. Il Manchester ha però perso l’incontro per 3-1, sfida fondamentale in ottica Champions League. Il quarto posto occupato proprio dai gunners è ora distante ben 6 punti, con il club di Londra che ha anche una partita da recuperare.

FOTO: Twitter Manchester