CENTIMETRI E LETTURE DIFENSIVE: MAGALHAES, IL GIOVANE BALUARDO DEL LILLE

Nonostante il momento delicato, i rumors di mercato continuano a vociferare. Uno dei difensori più ricercati in vista della prossima estate è Gabriel dos Santos Magalhães, si tratta di uno specialista attualmente in forza al Lille. Magalhães nasce a San Paolo, in Brasile, il 19 dicembre del 1997 e, come abitualmente succede a quelle latitudini, inizia a giocare a calcio per le strade del proprio quartiere. Il talento c’è e si nota subito, ma il ragazzo ha una marcia in più e viene inserito nel settore giovanile dell’Avaì. Nei vari campionati di categoria brilla per personalità e intraprendenza, l’ottima struttura fisica ovviamente lo aiuta in particolar modo nel gioco areo. La sua crescita è costante e le letture difensive sono degne di nota, così nel 2016 viene promosso in prima squadra iniziando a giocare da titolare.

Nella sua prima stagione colleziona 21 presenze e firma un gol, questi numeri bastano per attirare le attenzioni di diversi club, specialmente del Lille che lo acquista a titolo definitivo per circa 3 milioni. Una volta giunto in Francia viene immediatamente girato in prestito al Troyes per maturare, l’esperienza si rivela positiva, ma non basta. L’anno dopo il classe 1997 accetta il trasferimento a titolo temporaneo alla Dinamo Zagabria, contribuendo attivamente alla vittoria del campionato croato. Durante la scorsa estate rientra alla base e, finalmente, riceve la conferma in rosa. In questa stagione Magalhães diventa una pedina imprescindibile e, tra Ligue 1 e coppe, disputa 34 incontri. Le sue performance hanno già richiamato l’attenzione di tante squadre, in particolar modo dell’ambizioso Everton di Ancelotti, pronto a fare follie pur di assicurarsi il 22enne.

Foto: ArsenalCore