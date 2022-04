Cena a Manhattan tra Commisso e Infantino. I due presidenti si scambiano complimenti

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ed il Presidente della Fifa Gianni Infantino sono stati insieme a cena a Manhattan sabato sera. La notizia è stata resa nota nelle scorse ore, con Commisso che ha potuto di persona illustrate ad Infantino le sue idee e valutazioni per un calcio sostenibile e trasparente. Il Presidente della Fifa da parte sua ha fatto ancora complimenti per il Viola Park e per gli importanti investimenti fatti nel mondo del calcio da quando è arrivato a Firenze.

FOTO: Esperia Tv