Celtic, Rodgers recupera Phillips per la sfida con la Lazio

Mercoledì alle 21.00 ci sarà la seconda sfida di Champions League per la Lazio di Maurizio Sarri, che affronterà in Scozia il Celtic di Brendan Rodgers. Il tecnico del club scozzese ha annunciato a The Herald il recupero del difensore Nathaniel Phillips: in “Lo teniamo d’occhio, è rientrato nel gruppo ma dobbiamo solo assicurarci delle condizioni della sua caviglia. La situazione sembra in miglioramento, se tutto va bene tornerà per il fine settimana“.

