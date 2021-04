Celtic, i tifosi sparano fuochi d’artificio durante il minuto di silenzio per il Principe Filippo

Sta facendo discutere nel Regno Unito l’episodio che ha preceduto il fischio d’inizio di Celtic-Livingston. Durante il minuto di silenzio osservato in memoria del Principe Filippo, i tifosi di casa hanno deciso di sparare fuochi d’artificio all’esterno del Celtic Park che hanno oltraggiato la memoria di Filippo e, in un certo senso, hanno anche offeso la Royal Family. I rumori assordanti hanno lasciato sbigottiti giocatori e arbitri in campo, sollevando anche i rimproveri del telecronista del match. Un episodio davvero da condannare e che non avrà fatto certo piacere al compianto Filippo che, oltre ad essere stato il marito della Regina Elisabetta, è stato anche Duca di Edimburgo. Dal lato sportivo, invece, la gara non ha avuto storia con i padroni di casa del Celtic che hanno vinto 6-0.

Celtic fans letting off fireworks during the minutes silence for the Duke of Edinburgh pic.twitter.com/YEfQGNAUxP — Fitba Culture 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@fitbaculture) April 10, 2021