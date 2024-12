Celta Vigo, Iago Aspas rinnova fino al 2026. Il comunicato

“È una fonte di orgoglio per il club e per i tifosi del Celta avere uno dei grandi simboli del calcio spagnolo, una leggenda vivente del Celta, con noi per un altro anno”.

Con il seguente comunicato, il Celta Vigo annuncia il rinnovo di contratto della sua leggenda Iago Aspas per un altro anno. Il classe ’87, intervistato dai canali ufficiali del club, ha lanciato un profondo messaggio d’amore al club e alla sua storia.

“Ogni angolo di questo stadio e ogni grido dagli spalti mi hanno accompagnato in questo viaggio. Qui ho vissuto giorni indimenticabili, momenti di gioia, festa, e istanti di dolore che abbiamo superato insieme. Per me, questo è molto più del calcio, più di un club. Il Celta è la mia vita, è la mia casa, è me stesso. Dicono che nulla duri per sempre, ma ciò che provo per questi colori lo porterò sempre nel cuore”.

Foto: Instagram Celta Vigo