Cellino: “Un’emozione unica aver portato Balotelli a Brescia. Ringrazio anche Raiola”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Mario Balotelli: “È un’emozione unica aver portato Mario a Brescia. È stato bravo a metterci in condizione di poterlo avere in squadra, dobbiamo ringraziare Balotelli e il suo agente. Proviamo a mettere in risalto anche i pregi e non solo i difetti di questo ragazzo, mi raccomando”.

Foto: Brescia Instagram