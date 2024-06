Cellino: “Non vendiamo nessuno, cerchiamo due giocatori prima del ritiro”

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha toccato diversi temi, tra cui il calciomercato. Ecco le sue parole:

“Mister Maran e il Direttore Sportivo Castagnini sono persone speciali, ci aiutiamo a vicenda. Maran non è come gli altri: è uomo d’azienda, mi piace, trasmette entusiasmo ed energia. Se manca a lui, ci penso io. E se siamo giù in due, ci pensa Castagnini”. Poi prosegue: “Abbiamo riscattato Borrelli, non ci ha detto di voler andare via. È il più pagato a Brescia e lo aspetto. Tonali mi ascoltò, lo faccia anche lui: in B non c’entra nulla, ho fatto un sacrificio, adesso ci deve portare in A e pensare in grande. E non vendiamo nessuno. Abbiamo preso il centrocampista olandese Verreth e l’ala australiana Buhagiar, abbiamo riscattato Borrelli, Dickmann, Jallow, Galazzi e Besaggio. Cerchiamo due giocatori prima del ritiro, perché in ritiro la squadra deve essere fatta”.

Foto: Cellino sito ufficiale Brescia