Cellino: “La mia volontà di vendere il Brescia resta attuale. Sto dialogando con dei fondi”

Oggi il patron del Brescia, Massimo Cellino, è stato prosciolto dall’accusa di reati fiscali e anche dall’accusa di esterovestizione della società Eleonora Ltd. All’uscita dal Tribunale, Cellino ha così parlato ai cronisti presenti fuori dal Tribunale: “È finito un incubo non vedo l’ora di telefonare a mia moglie per dirglielo. Questa mia vicenda deve servire a credere nella giustizia, a ridare fiducia ai cittadini e alle persone per bene, deve essere un deterrente per i delinquenti”.

Poi ha proseguito: “Adesso posso pensare solo al calcio?Non è che prima non ci avessi pensato… Per la classifica continuo a guardarmi indietro dopo quanto successo l’anno scorso. La vicenda stadio non riguarda solo il Brescia calcio, ma anche il Comune e tutta la cittadinanza. C’è gente che parla dello stadio senza sapere di cosa parla, pur di farsi pubblicità… La situazione è comunque talmente in embrione, che anche io non so cosa dire. Di sicuro dobbiamo farci carico di questa situazione, tutti insieme. La mia volontà di vendere il club resta attuale. Anche la vicenda giudiziaria che mi ha visto protagonista testimonia che una persona da sola non può più fare calcio come una volta”.

Infine: “Sto dialogando con dei fondi – ha detto Cellino – perchè ormai per fare calcio a certi livelli servono quelli. Ai fondi posso vendere il club o farli entrare in compartecipazione”, si legge su Bresciaingol.

Foto: sito Brescia