Cellino: “In Lega bruciammo un faldone con fideiussioni false. Poi arrivò la Finanza a cercarlo”

Massimo Cellino, attuale presidente del Brescia, ha rilasciato pesanti dichiarazioni al programma Rai Report in merito al caso plusvalenze. Questo un estratto dell’intervista che sarà trasmessa nella serata di lunedì: “Cercavamo di tenere la baracca in piedi, stava crollando tutto. Io ero uno dei più giovani presidenti della Lega, dovevamo pulire tutte le schifesse che c’erano là dentro e non sapevo da che parte cominciare. C’era un contenitore di metallo con tutti i dossier, c’era chi era iscritto con una fideiussione falsa, chi si scaricava come Irpef il trasporto… Andammo nel piazzale, buttammo tutto in un bidone e bruciammo tutto con la trielina. L’indomani vennero a cercare quel faldone, ma non c’era più niente”.

Foto: sito Brescia