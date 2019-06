Cellino: “Il mio Brescia ha bisogno di rinforzarsi. Per Tonali non è arrivata nessuna offerta”

Il presidente del Brescia, Massimo Cellino ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la riunione di Lega: “Il mio Brescia ha bisogno di rinforzarsi un po’, non cediamo nessuno, ma prendiamo qualcuno che possa aiutarci a essere ancora più competitivi. Tonali? Non mi sono arrivate offerte. Morosini deve fare meglio, rimarrà con noi. L’abbiamo pagato dei bei soldini e deve farli fruttare meglio. Terremmo Morosini e tutti gli altri sotto contratto”. Infine una battuta sullo Stadio: “Siamo nella m***a. Siamo in una situazione di stallo, speriamo di essere pronti per l’inizio del campionato”.

Foto: Daily Star