Cellino: “I miei legali stanno valutando se è possibile rivalerci sulle azioni della Sampdoria”

Il patron del Brescia Massimo Cellino è pronto allo scontro con Andrea Radrizzani: i due hanno trattato il passaggio di proprietà del Leeds, con il 2023 che prevedeva il pagamento di una rata non ancora arrivata. Per questo Cellino avrebbe avuto l’idea di pignorare alcune quote del club ligure. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

“Radrizzani ha comprato la Samp mettendo a garanzia lo stadio del Leeds, che però aveva preso grazie a un mio prestito di 9,6 milioni di sterline, che mi deve restituire in rate annuali. Un finanziamento che scade nel 2026 per oltre un milione di euro all’anno da versare alla mia società che detiene le quote del Brescia. Anche in passato non c’è stata puntualità, ora la rata del 2023 è scaduta il 31 agosto. Mi sono fatto sentire e non ricevo risposte. Quel denaro serve al mio Brescia. Devo tutelare me e il Brescia e per questo i miei legali stanno valutando se è possibile rivalerci sulle azioni della Sampdoria, sempre che siano a suo nome“.

Foto: sito Brescia