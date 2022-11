Cellino: “E’ un periodo che seguo più gli avvocati che i calciatori. Giusto lasciare la presidenza”

All’indomani delle demissioni dal ruolo di presidente del Brescia, Massimo Cellino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono amareggiato, non posso continuare a gestire la squadra, seguo più gli avvocati che i giocatori. Devo pensare a difendermi, non so da che accuse, ma non posso fare entrambe le cose. Sono due anni davvero terribili per me. Non è meno forte dell’anno scorso, ma influiscono tutti questi processi, le sentenze, la Cassazione. Non capisco di cosa mi accusino. Di bello Brescia mi ha dato la vicinanza di tanti imprenditori, il supporto della città. Io non ho rubato nulla a nessuno, a Brescia ho soltanto portato”.

Foto: sito Brescia