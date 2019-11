Cellino: “Balotelli? È nero, sta lavorando per schiarirsi. Dà più peso ai social che ai suoi valori”

Massimo Cellino torna a parlare di Mario Balotelli. Il presidente del Brescia è intervenuto così ai microfoni dei cronisti a margine dell’assemblea di Lega Serie A in via Rosellini: “Cosa dico su Mario Balotelli? Che è nero, che sta lavorando per schiarirsi, ma ci sono delle difficoltà. Nel calcio ci sono le squadre che combattono e vincono, un giocatore da solo non può vincere la partita. Se lo pensiamo offendiamo la squadra e il gioco del calcio. Ma Mario dà più peso ai social che ai suoi valori da sportivo. Non l’ho preso per i social ma perché può ancora dire qualcosa nel mondo del calcio, quando sarà in condizione di farlo, se lo sarà, risponderà in campo”, ha chiuso Cellino su Balotelli.

Foto: Twitter ufficiale Brescia