Cellino: “Allegri è ancora il migliore di tutti. E’ un fuoriclasse. Fossi in Elkann ripartirei da lui”

Cosa farebbe dovesse impostare il futuro della Juventus? “Fossi in John Elkaan, partirei da Allegri e poi sistemerei tutto il resto. La Champions è un po’ come se avesse vinto lo scudetto che gli ha chiesto il club. Ha fatto una scelta di cuore, fece arrabbiare pure me quando disse no al Real Madrid. Ora è in un periodo di trasizione, ma pensa prima all’azienda e poi a se stesso, è uno dei pochi. Se Giuntoli è intelligente, e ha dimostrato di esserlo, riparte da Max. Non esistono maghi nei dirigenti, serve tempo nel calcio. Rinnoverei il contratto per 3 anni chiedendo ad Allegri di spalmare lo stipendio”.