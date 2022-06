CELIK, UNA FRECCIA PER LA ROMA

La Roma la prossima stagione vuole mettere la freccia, e ha individuato in Celik il giocatore adatto per poter riuscire in questo obiettivo. L’ex Instanbulspor è un terzino destro abile tecnicamente e nel cross, può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro, grazie anche ad un’ottima struttura fisica con i suoi 180 cm di altezza, riesce ad abbinare corsa, sostanza, e qualità nella sua fascia di competenza. Celik inoltre può giocare anche esterno di centrocampo o centrocampista centrale o nel 3-5-2 o nel 3-4-3.

Mehmet Zeki Çelik nasce a Yıldırım uno dei distretti della provincia di Bursa in Turchia, il 17 Febbraio 1997. La sua carriera inizia dalle giovanili del Yavuz Selimspor , dove milita per una sola stagione ovvero 2008-2009 per poi approdare, nel club dove crescere a livello giovanile ovvero nel Bursaspor tra il 2009 e il 2015. Debutta in prima squadra con la maglia del Bursa Nilüferspor nel 2015 per una sola stagione ovvero il 2016 in cui colleziona 34 presenze ma non realizza nessuna rete. Archiviata l’esperienza con il Bursa, il turco passa all’ Instanbulspor squadra con la quale riesce a totalizzare 69 presenze e 3 gol in due stagioni ovvero tra il 2016 e il 2018. L’estate 2018 segna il suo approdo al Lille che versa nelle casse del club turco 2,5 milioni di euro. Çelik viene schierato da titolare fin dalla prima stagione con il Lille, nella quale totalizza 36 presenze e un gol segnato e cinque assist serviti ai propri compagni. Anche nella scorsa stagione è stato uno dei giocatori più impiegati, con 35 presenze in campo e tre assist serviti contribuendo alla conquista della Ligue 1 per il Lille. Quest’anno invece Celik ha totalizzato con i francesi 40 presenze e ha realizzato tre gol. Il terzino dopo una lunga gavetta nelle giovanili iniziata nel 2012-2013 con l’under 16 debutta in nazionale nel 2018 durante la partita amichevole giocata dalla Turchia contro la Russia il 5 Giugno 2018.

La sua prima presenza in una partita ufficiale con la nazionale è datata 10 settembre 2018 e coincide con la prima sfida di Nations League della Turchia contro la Svezia a Solna terminata 3-2 per i turchi. Le sue prime due reti invece con la maglia della nazionale avvengono durante un’amichevole contro l’Uzbekistan. Il 14 maggio 2021 viene convocato per disputare gli Europei. Celik ha debuttato in Champions League e in Europa League sempre con il Lille, ma la sua unica rete europea l’ha realizzata in Europa League nella stagione 2020-2021 contro il Celtic Glasgow con il destro nella partita pareggiata dai francesi per 2-2. Il suo valore di mercato è di 18 milioni di euro.

Foto: Twitter Lille