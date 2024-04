Celik: “Mi scuso per aver lasciato i compagni in 10. Ma non hanno mai mollato”

Il difensore della Roma, Zeki Celik, espulso contro il Milan, ha lasciato a Instagram un suo pensiero dopo la qualificazione alla semifinale di Europa League.

Queste le sue parole: “Mi scuso per aver lasciato la mia squadra con un giocatore in meno. Comunque sono orgoglioso dei miei compagni che non hanno mollato e hanno dimostrato grande resilienza. Voglio anche esprimere la mia gratitudine al mister per il suo sostegno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mehmet Zeki Çelik (@zekicelik17)

Foto: Instagram Roma