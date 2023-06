Celik: “L’obiettivo della prossima stagione è vincere l’Europa League”

Direttamente dal ritiro della Nazionale turca, il difensore della Roma, Mehmet Zeki Celik, ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione giallorossa: “Ovviamente siamo tristi per aver perso la finale di Europa League, ma questo è il calcio. Non ci hanno dato un rigore, ma non c’è niente che possiamo fare. L’anno prossimo saremo di nuovo in Europa League. Il nostro obiettivo è di nuovo quello di andare in finale e vincere la coppa”.

Foto: Instagram Roma