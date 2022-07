Celik: “La Roma rappresenta un’occasione per alzare l’asticella della mia carriera”

Giornata di presentazione in casa Roma. In conferenza stampa ha parlato il difensore turco Celik, che ha così parlato: “Prima di tutto la Roma è un grande club, mi ha molto lusingato che mi abbiano così fortemente. Per me è un’occasione per alzare l’asticella. Sappiamo tutti i successi del mister ed è una motivazione in più poter lavorare con lui”

Quali sono i tuoi pregi e difetti?

“Mi ritengo forte in difesa, dove posso migliorare è sicuramente negli aspetti offensivi che difensivi”.

Sei il quarto giocatore turco della Roma, quali sono obiettivi?

“Sono molto felice di essere il quarto turco a indossare questa maglia. Ho sempre sognato di giocare in Serie A, sono venuti qui volentieri. La Roma è un grande club e spero di contribuire maggiormente al successo del club”

Prevalentemente hai giocato a 4, Mourinho pensa di giocare a tre dietro. Come pensi di adattarti?

“In difesa mi sono trovato bene sia con quella a 4 che con quella a 5. Sono decisioni che prenderà il mister, ma non mi sono ancora confrontato con il mister”

Chi è il tuo idolo da bambino?

“Fin da piccolo mi sono ispirato a tanti giocatori, ma non a uno in particolare. Cercavo di apprendere dai terzini che seguivo”

Qual è il segreto per vincere da outsider in Italia come hai fatto in Francia?

“In Francia abbiamo avuto un successo notevole, per me e per la squadra. Dominare in un campionato dove il Psg ha sempre dominato è stata una bella sfida. Vogliamo procedere per passi con la Roma, arrivando il più in alto possibile e daremo sempre il massimo”

Hai parlato con Under prima di venire a Roma?

“Sì, quando sono stato chiamato la prima volta della Roma l’ho sentito. Mi ha parlato bene della Roma. Grazie a lui se sono qui oggi”.

Ti senti il titolare della fascia destra?

“Ovviamente ogni giocatore vuole giocare titolare. Sì, è il mio obiettivo. So anche che la stagione scorsa è stata segnata dalla presenza di Karsdorp che ha fatto una grande stagione e ha vinto una coppa. Credo che ci sarà una bella rivalità tra me e lui. I tifosi vedranno una bella Roma, con tanta qualità”.

