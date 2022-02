Ceide: “Paragone con Boga? Voglio solo pensare a giocare e a divertirmi”

Presentazione ufficiale di Emil Ceide del Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Ho saputo dei contatti col Sassuolo, subito dopo Natale. Appena l’ho saputo, ero felicissimo che una squadra del livello del Sassuolo fosse interessata a me. So che p un club che dà la possibilita ai giovani di crescere. Farò del mio meglio per farlo. Conoscevo il Sassuolo perché mi piace tanto guardale le partite di calcio e gioco pure a FIFA. Quindi conosco bene anche i giocatori che ci sono e che ci sono stati. Sono più assistman che goleador ma posso fare entrambe le cose. Piano piano sta tornando anche la mia condizione fisica. Voglio dimostrare cosa posso fare. Voglio conoscere la squadra e il metodo di gioco. Non mi vedo un diretto sostituto di Boga, ma giochiamo nello stesso ruolo e alcuni potrebbero dire che abbiamo uno stile di gioco abbastanza simile. Io voglio andare semplicemente in campo e dimostrare quello che so fare e divertirmi giocando. Non parlo italiano ma qui tutti si sono messi immediatamente a disposizione per aiutarmi. Non vedo l’ora di imparare la lingua in modo da conoscere meglio i miei compagni. Il Sassuolo è una squadra che vuole fare gioco a prescinder dalla partita. So che il Tecnico della Norvegia sia attento ai giovani ai quali dà una possibilità per cui voglia fare bene anche in quest’ottica.”

FOTO: Sito ufficiale Sassuolo