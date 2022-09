Ceferin: “UEFA e calcio europeo dispiaciuti per la scomparsa di Elisabetta II”

Anche la UEFA si unisce al cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta II. Queste le parole di Alexsander Ceferin in una nota: “La Uefa e il calcio europeo sono veramente dispiaciuti per la scomparsa di sua maestà Regina Elisabetta II, una delle figure più rispettate al mondo. I nostri pensieri vanno alla famiglia al presidente della Football Association, così come ai cittadini del Regno Unito e a quelli di tutto il Commonwealth”.

Foto: L’Equipe