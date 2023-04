Ceferin: “Tetto salariale dal 2024? Vogliamo proteggere il valore delle competizioni e non vedere sempre le stesse squadre vincere”

Il presidente della UEFA, al podcast Men in Blazers, ha spiegato i motivi dell’introduzione del tetto salariale: “Dal 2024, i club non possono spendere più del 70% delle loro entrate in salari e trasferimenti, ma non è sufficiente. Perché se le tue entrate sono di 5 miliardi, il 70% è molto. È un modo per proteggere il valore delle competizioni, se sempre gli stessi cinque vincono, smettono di avere senso. Deve essere un accordo collettivo, con tutte le leghe e la Uefa. Ma tutti sono d’accordo, grandi club, piccoli club, pubblici, privati, miliardari…”

