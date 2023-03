Ceferin sul divieto di trasferta ai tifosi di Francoforte: “Situazione intollerabile. Se succede una cosa del genere, non si può giocare lì”

La UEFA prende posizione contro la decisione del Prefetto di Napoli di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht residenti a Francoforte. E lo fa tramite il suo presidente, Alexander Ceferin: “Dobbiamo dire che se succede qualcosa del genere, non si può giocare lì. È semplice: cambieremo le regole. Non va bene che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi. Questa situazione è intollerabile. Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa al riguardo perché la decisione delle autorità è assolutamente sbagliata”.

Foto: Twitter UEFA