Ceferin sul caso Rubiales: “Mi rattrista che offuschi la vittoria della Spagna. Gesto inappropriato, sarà giudicato dalla FIFA”

Anche Aleksander Ceferincondanna apertamente le azioni diLuis Rubiales, finto nell’occhio del ciclone dopo l’ormai nota vicenda del bacio non consensuale dato a Jenni Hermoso durante la premiazione del Mondiale vinto dalla nazionale femminile spagnola. Il presidente della UEFA ha dichiarato a L’Équipe: “Sono un avvocato e uno dei vicepresidenti della FIFA. Il suo caso è nelle mani dell’organo disciplinare della FIFA. Qualsiasi commento suonerebbe come una pressione; devo solo dire che mi rattrista che una situazione come questa offuschi la vittoria della squadra spagnola. Dovremmo cambiare le cose: oggi ho incontrato Laura McAllister, dobbiamo cambiare i nostri comportamenti. Dobbiamo fare di più. Certo, quello che ha fatto è stato inappropriato. Lo sappiamo tutti e spero che lo sappia anche lui. Per ora basta questo, perché decideranno gli organi disciplinari indipendenti. È stato sospeso da ogni incarico, ovunque”.

Foto: Twitter UFA