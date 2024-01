Ceferin: “Sanzioni al Manchester City? Avevamo ragione, ma rspettiamo le sentenze”

Il presidente della Uefa, Alexander Ceferin attraverso le colonne del Daily Telegraph, ha parlato delle mancate sanzioni del Fair Play Finanziario al Manchester City.

Queste le sue parole: “Sappiamo che avevamo ragione – spiega in relazione alle contestazioni del 2020 al club inglese poi ribaltate dal Tribunale Arbitrale dello Sport -. Non ci muoveremmo se non avessi la certezza di aver ragione. Come avvocato so che a volte vince delle cause che sei sicuro di perdere E a volte si perde quelle in cui si è sicuri di vincere. In una democrazia seria bisogna rispettare le decisioni del Tribunale. Confido che la decisione del Tribunale sia stata corretta”.