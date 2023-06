Ceferin risponde a De Jong: “Questo calendario non arricchisce la UEFA. Lo spiego spesso, ma molti non ascoltano”

Nella giornata odierna Frenkie De Jong ha rilasciato alcune dichiarazioni a dei media inglesi esclamando: “La UEFA pensa solo ad arricchirsi, continua ad aggiungere partite al nostro calendario”.

A controbattere le parole dell’olandese ci ha pensato il presidente della UEFA, Ceferin, che con toni duri spegne ogni critica: “Prima di parlare, bisogna informarsi. I soldi vanno direttamente alle federazioni per lo sviluppo del calcio. Non arricchiscono la UEFA o me personalmente. Lo spiego spesso, ma molti, compreso De Jong, non ascoltano”.

Foto: ceferin twitter uefa