Ceferin: “Nostro dovere assicurarci che i club ricevano pagamenti il più presto possibile”

Commentando la decisione presa dal comitato esecutivo, il presidente UEFA, Aleksander Čeferin, ha dichiarato: “I club europei sono parte integrante del successo delle competizioni delle nostre squadre nazionali. Di conseguenza, una parte delle entrate delle competizioni delle nostre squadre nazionali viene distribuita ai club che rilasciano giocatori per partite. In questi tempi difficili in cui molti club si trovano ad affrontare problemi finanziari, in particolare con il loro flusso di cassa, era nostro dovere assicurarci che i club ricevessero questi pagamenti il ​​più rapidamente possibile.”

Foto: L’Equipe