Ceferin: “Non ho mai amato il Var, vogliamo proporre una tolleranza di 10-20 centimetri sul fuorigioco”

Il Presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, si è espresso con toni duri sul Var in un’intervista concessa al Daily Mail: “Ormai se hai il naso lungo fischiano fuorigioco. Le linee vengono disegnate dagli addetti alla tecnologia, e questa è una cosa leggermente soggettiva. Vogliamo proporre una tolleranza di 10-20 centimetri per il fuorigioco, ne discuteremo con la divisione arbitrale. Non ho mai amato il VAR, oggi i guardalinee non alzano nemmeno più la bandierina. Aspettano, aspettano… e i giocatori non possono nemmeno più festeggiare un gol”.

Fallo di mano

“Il fallo di mano nessuno riesce ancora a spiegarlo. Non si capisce cosa sia intenzionale e cosa no, l’arbitro non è mica uno psichiatra. Non può sapere se uno l’abbia fatto apposta o meno. Due settimane fa abbiamo incontrato i più grandi allenatori a Nyon: Klopp, Guardiola, Allegri, Ancelotti, Zidane… e c’era anche il capo degli arbitri. Lui ha mostrato un fallo di mano chiedendo a tutti cosa ne pensassero. Secondo la metà era fallo, secondo l’altra no. Credo che questo spieghi tutto, la regola è un bel casino“.

Foto: Guardian