Ceferin: “Nessun rapporto con Agnelli. Juve, Real e Barça hanno firmato per la Champions per paura di essere espulsi”

Nella sua intervista a RTV slo, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato anche della Superlega, riferendosi alla Juventus, Real Madrid e Barcellona: “Ora non ho alcun rapporto con Agnelli e prima non avevo nemmeno molti contatti con Perez. Nella finale di Champions League abbiamo parlato correttamente, lui si è seduto accanto a me e noi non ha toccato la Super League. Poi aggiunge: “Abbiamo tre presidenti di club che continuano a rivendicarla per il loro ego, ma poi sono stati i primi a firmare per la nuova Champions per paura di essere espulsi“. Il riferimento è chiaro: Joan Laporta, Andrea Agnelli e Florentino Perez.

Foto: Twitter UEFA