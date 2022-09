Ceferin: “Mondiali 2030? Faremo di tutto per assegnarli a Spagna e Portogallo”

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha parlato nel corso di una conferenza stampa organizzata dalla Federcalcio portoghese, affermando come per il Mondiale 2030, l’Uefa e la Fifa lavoreranno per assegnarlo alla Penisola Iberica, con Spagna e Portogallo insieme nell’organizzazione.

Queste le parole di Ceferin:“Mondiale 2030 in Spagna e Portogallo? Vincerà questa proposta e faremo tutto il possibile per aiutare due Paesi che amano, vivono e respirano il calcio e hanno buone infrastrutture”.

Foto: twitter UEFA