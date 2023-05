Ceferin: “L’Inter ha un vantaggio importante, ma tutto è possibile. City-Real? Alla pari”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, analizza le semifinali di andata di Champions League e traccia il suo bilancio su quella che potrà essere la finale di Istanbul.

Queste le sue parole ad AS: “Dal mio punto di vista, è tutto aperto nella partita tra il Manchester City e il Real Madrid, è un 50 e 50. L’Inter, invece, può essere che abbia ottenuto un vantaggio decisivo nell’altra partita con il Milan, però per forza di cose tutto è ancora possibile”.

Finale in altra sede? “A volte non so se ridere o piangere. Ci sono alcuni che scrivono che stiamo pensando ad altre cose ma senza consultarci e subito tutti i media li riprendono. Non abbiamo mai parlato di cambiare data o luogo della finale, chi lo ha scritto se lo è inventato”.

Foto: sito Uefa