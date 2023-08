Čeferin: “La violenza va eliminata dal calcio”

Direttamente da Atene in occasione della finale della supercoppa europea tra Manchester City e Siviglia, il Presidente dell’Uefa Aleksander Čeferin è intervenuto durante l’incontro con il Primo Ministro greco Kyriakos Mītsotakīs, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Questo è il cancro del calcio. Non chiamateli tifosi, perché non è quello che sono. Usano il calcio per mettere in atto le loro stupide idee”.

Le dichiarazioni fanno riferimento al terribile episodio avvenuto in occasione del match dei preliminari di Champions League tra Aek Atene e Dinamo Zagabria (prevista il 7 agosto, poi rinviata), dove un tifoso dell’AEK Atene di 29 anni è morto nella capitale greca dopo essere stato accoltellato in seguito agli scontri avvenuti con gli ultras della Dinamo Zagabria.

FOTO: Twitter UEFA