Ceferin: “La Superlega? Spero che inizino il prima possibile con due club”

Il presidente Ceferin ha rilasciato altre significative dichiarazioni in conferenza stampa. “La Superlega ha presentato un sistema chiuso. Chi non vince il campionato ripartirà dalla terza Lega. Non possiamo fermare il loro progetto, ma non siamo sicuri che sappiano cosa stanno facendo. Loro possono creare quello che vogliono. Spero che inizino il primo possibile questa competizione con due club”.

Foto: Twitter ufficiale UEFA